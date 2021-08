Vin Diesel

Tutto quello che avreste voluto sapere sull'eroe del cinema d'azione, in sala dal 18 agosto con “Fast & Furious 9”

Vin Diesel nasce Mark Vincent Sinclair III 54 anni fa in California. Dopo essersi fatto notare in “Salvate il soldato Ryan”, diventa una star del cinema d’azione in film come “xXx” e soprattutto l’adrenalinica saga “Fast & Furious”.

Vin Diesel tornerà a essere Dominic Toretto in “Fast & Furious 9” dal 18 agosto per la regia Justin Lin. Con lui Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Eammanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron, Kurt Russel e Michelle Rodriguez.

Vin Diesel e quell’appuntamento in Europa

Con Michelle Rodriguez, nel 2001, Vin Diesel durante le riprese del primo “F&F” ebbe una relazione. Una storia partita con un appuntamento che i due si diedero in Europa, luogo in cui all’epoca erano meno conosciuti. E dove “le celebrità possono avere appuntamenti senza avere per forza una relazione” disse in seguito Vin in un’intervista.

Vin Diesel: non solo muscoli e azione

1 Il nome Vin è un diminutivo di Vincent. Diesel nasce nel periodo in cui lavorava come buttafuori e si distingueva per l’energia inarrestabile.

2 Vin Diesel non ha conosciuto il padre biologico. È stato cresciuto dalla madre Deloria e dal patrigno Irving H. Vincent. Ha due fratelli, Samantha e Tim, e un gemello, Paul.

3 Il suo esordio avviene a 7 anni in una recita scolastica al Theater for the New City di Greenwich Village. Dopo una punizione per aver danneggiato il teatro scolastico, questa esperienza lo spinse a cominciare a studiare recitazione.

4 Vin Diesel è sempre stato una delle prime scelte per il ruolo di Dominic Toretto, il suo personaggio più noto. Tuttavia all’inizio non era convinto del film e ha sciolto la riserva solo dopo diversi cambiamenti.

Vin Diesel tre volte papà

5 Colpito da un cortometraggio in cui lo vide protagonista, Steven Spielberg decise di costruire per lui il ruolo del soldato Adrian Caparzo in “Salvate il soldato Ryan”.

6 Ha tre figli dalla modella Paloma Jiménez: Hania Riley, Vincent e Pauline. Quest’ultima si chiama così in onore di Paul Walker, morto in un incidente stradale nel 2013. Walker era un collega, ma soprattutto grande amico di Vin.

7 Vin Diesel è nel cast di “Avatar 2” di James Cameron, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

8 È un eccellente e prolifico doppiatore. Dai film d’animazione “Il gigante di ferro” e “Ralph spacca Internet” alla voce di Groot in “Guardiani della Galassia”.

9 Vin Diesel ha diversi interessi. Ha una società di produzione cinematografica, la One Race Films, e una di sviluppo di videogiochi, la Tigon Studios, conosciuta per la creazione dei giochi della saga di Riddick. Possiede inoltre una casa discografica, la Racetrack Records.



10 Ha svelato che sono previsti altri due film della saga di “Fast &Furious”. Usciranno nel 2023 e nel 2024 ma poi si volterà pagina: “Ogni storia merita una fine, le persone pensano che non debba finire, ma credo che tutte le cose belle dovrebbero” ha detto.

