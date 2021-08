Come From Away

Apple Original Films lancia la versione cinematografica del musical “Come From Away”, grande successo di pubblico a Broadway

Visualizza questo post su Instagram

Sarà Apple Original Films a lanciare la versione cinematografica del musical “Come From Away”, grandissimo successo di pubblico a Broadway e vincitore del Tony & Olivier Award. La pellicola sarà presentata in anteprima internazionale su Apple Tv+ il prossimo 10 settembre.

“Come From Away”: trama e cast del musical di Broadway

Il musical racconta la storia delle 7mila persone rimaste bloccate nella cittadina di Gander, sull’isola di Terranova, dopo la sospensione dei voli a causa dei fatti dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Una situazione inedita che costringe alla convivenza la gente del posto e gli “stranieri”.

“Come From Away” è diretto dal vincitore del Tony Award Christopher Ashley, regista anche della versione musical originale di Broadway, e anche il cast include molti membri dello spettacolo originale. La versione cinematografica, infatti, è una registrazione speciale della performance dal vivo del maggio scorso a New York.

Nella produzione filmata, dunque, ci sono Petrina Bromley, Jenn Colella, Joel Hatch, Caesar Samayoa, tutti del cast originale, insieme ad altri famosi artisti nel campo dei musical come Emily Walton, Jim Walton, Paul Whitty. Le coreografie sono di Kelly Devine mentre la supervisione della musica è stata affidata a Ian Eisendrath.

“Come From Away” è stato premiato come miglior musical in tutto il Nord America e ha vinto il Tony Award per la Migliore Regia di un musical, oltre ad altri numerosi riconoscimenti.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata