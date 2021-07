Mr. Corman, Instagram

Mr. Corman, l’attesa nuova serie comedy originale di Apple diretta e interpretata da Joseph Gordon-Levitt, sarà disponibile dal 6 agosto

Arriva il trailer di “Mr. Corman”, l’attesa serie comedy di Apple creata, diretta e interpretata da Joseph Gordon-Levitt, che è anche produttore esecutivo. “Mr. Corman” uscirà in tutto il mondo venerdì 6 agosto su Apple TV+ con i primi due episodi, per proseguire poi con un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì.

La storia è quella di Josh Corman, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, che si sente artista nell’animo ma non lo fa di professione. Josh non è riuscito a sfondare nel mondo della musica e adesso insegna in una scuola pubblica nella San Fernando Valley.

“Mr. Corman”, una commedia dedicata ai trentenni di oggi

Lasciato dalla sua fidanzata Megan, vive con il suo migliore amico Victor. E, ora, Josh deve fare i conti con la solitudine e la frustrazione. Una commedia divertente ma anche amara, sentita, profonda, dedicata ai trentenni di oggi.

Oltre a Joseph Gordon-Levitt, famoso per “(500) giorni insieme” e “50 e 50”, nonché vincitore di un Emmy e di un SAG Award, nel cast del film ci sono anche Arturo Castro, Debra Winger, Juno Temple, Jamie Chung, Bobby Hall aka Logic, Alexander Jo, Shannon Woodward e Hector Hernandez. Gordon-Levitt, prima di debuttare sul grande schermo, è cresciuto nelle serie Tv, conosciutissimo per il suo ruolo in “Una famiglia del terzo tipo”.

