Ecco le prime scene dell’attesissima ultima stagione della serie spagnola, che sarà distribuita in due parti

La data da segnare sul calendario è quella del 3 settembre 2021: tra un mese, dunque, su Netflix sarà disponibile la quinta stagione de “La Casa di Carta”. La piattaforma ha appena rilasciato il primo trailer ufficiale della nuova stagione della serie spagnola. Prime immagini che promettono novità e colpi di scena.

La Casa di Carta 5: trama e anticipazioni

“100 ore che sembrano 100 anni” dice Tokyo a inizio trailer. Un tempo infinito trascorso nella Banca di Spagna. Nel frattempo il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, e il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca.

Come già evidente dalle prime immagini ufficiali, rilasciate il mese scorso, la quinta e ultima stagione de “La Casa di Carta” si apre nel caos più totale.

Il trailer conferma che la banda vive un momento estremamente incerto, che dovrà portare tutti a un epilogo. Una battaglia finale, l’ultima Resistenza. Le 100 ore sono esattamente il tempo che è trascorso da quando la banda è rinchiusa nella Banca di Spagna.

Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. La fine del più grande colpo della storia, dunque, si avvicina, e sembra destinata a un epilogo non dei migliori… Eppure ancora una volta, qualcosa di inaspettato trasformerà quella che era iniziata come una guerra.

La Casa di Carta 5, le date di uscita del 2021

Netflix ha annunciato che l’ultima stagione de “La Casa di Carta” sarà divisa in due volumi, composti da cinque episodi ciascuno: il primo sarà disponibile dal 3 settembre e il secondo dal 3 dicembre 2021. Nel cast non mancheranno, tra gli altri: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata