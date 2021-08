Free Guy Eroe per gioco

Ryan Reynolds è il protagonista di una commedia d'azione: un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco

Ryan Reynolds indossa di nuovo i panni dell’uomo d’azione in “Free Guy Eroe per gioco“, in sala dall’11 agosto. Nel film di Shawn Levy un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco.

L’uomo decide allora di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo suo… prima che sia troppo tardi. Una commedia d’azione tra “The Truman Show” di Peter Weir e “Essi vivono” di John Carpenter.

La trama di “Free Guy Eroe per gioco”

Guy è un impiegato di banca come tanti. Nella sua città rapine a mano armata, esplosioni spettacolari, scontri a fuoco e qualunque genere e tipo di guerriglia urbana sono all’ordine del giorno. In realtà Guy vive all’interno di un videogioco che si chiama “Free City”. È un personaggio non giocante, un PNG in gergo videoludico, immerso in un mondo brutale, violento e fuori controllo.

La cosa gli va anche bene finché Milly e Keys, due programmatori, non inventano un codice che gli consente di prendere consapevolezza di sé. E sviluppare una netta autonomia decisionale. Il codice viene inserito nel gioco da Antoine, l’editore del prodotto.

Così Guy si risveglia e sceglie di diventare “il buono” della situazione. L’eroe positivo che porrà fine a questo infinito tran-tran fatto di violenza, crimine e caos.

Il cast di “Free Guy Eroe per gioco”

Il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

“Free Guy Eroe per Gioco” è diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn e un soggetto di Lieberman.

