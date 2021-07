Jason Momoa

La piattaforma streaming ha rilasciato il trailer ufficiale della pellicola, che ha come protagonista l’attore statunitense

Arriva il trailer di “Sweet Girl”, il film con Jason Momoa, online su Netflix dal prossimo 20 agosto. La storia parla di un marito distrutto (interpretato da Momoa) che vuole vendicarsi dopo un drammatico accadimento e che vuole colpire le persone responsabili della morte di sua moglie, proteggendo nel frattempo la figlia (interpretata da Isabela Merced).

Sweet Girl: la trama e il cast

La pellicola, diretta da Brian Andrew Mendoza e scritta da Gregg Hurwitz e Philip Eisner, vede nel cast anche Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James, Raza Jaffrey, Justin Bartha e Amy Brenneman.

Jason Momoa, famoso per i ruoli di Khal Drogo ne “Il Trono di Spade” e di Aquaman, in questo caso interpreta Ray Cooper, marito e padre devastato dopo la morte della moglie, che giura vendetta contro una azienda farmaceutica che non ha salvato la donna (Adria Arjona), morta di cancro.

Ray inizierà così a compiere una lunga ricerca, ma una volta scovata la verità, la situazione diventerà pericolosa per lui e per la figlia Rachel. A questo punto Ray non dovrà solo vendicarsi, ma anche proteggere ciò che resta della sua famiglia. La pellicola è molto attesa, soprattutto per Momoa, che si confronta con un nuovo ruolo.

