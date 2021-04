I protagonisti de Il Trono di Spade

Al via le riprese per una nuova serie, su Sky un canale dedicato con tutti i 73 episodi

Sembra incredibile, ma sono passati 10 anni da quando è andato in onda su HBO il primo episodio de ‘Il Trono di Spade‘, la serie che ha segnato un prima e un dopo nel mondo della televisione.

73 episodi tutti insieme

Fino al 23 aprile Sky propone un canale interamente dedicato alla saga (canale 111), ‘Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron Anniversary’: le 8 stagioni complete (un totale di 73 episodi) arricchito da interviste inedite realizzate proprio per l’anniversario, e contenuti speciali. Tutti i contenuti saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Qui il trailer di lancio diffuso da Sky

Tra i contenuti inediti, ‘The Game of Throne Reunion‘, uno speciale di novanta minuti girato a Belfast durante le riprese dell’ottava e ultima stagione del ‘Il Trono di Spade’, con tutto il cast e la crew della saga.

House of Dragon, il prequel

Per i fan della serie, un modo per ridurre l’attesa fino all’uscita del primo spin off di ‘Games of Thrones’: in Cornovaglia infatti stanno per partire le riprese di ‘House of Dragon‘, un prequel che racconta la storia della casata dei Targaryen, tre secoli prima delle vicende del ‘Trono di Spade’.

