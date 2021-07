Red Notice, Instagram

Diretto e scritto da Rawson Marshall Thurber, il film sarà in anteprima sulla piattaforma streaming

Arrivano le prime immagini ufficiali di “Red Notice”, pellicola che sarà disponibile su Netflix dal 12 novembre 2021. Ad annunciarlo con un post su Instagram è stato Dwayne Johnson, “The Rock” l’ex wrestler, attore e produttore cinematografico, protagonista del film.

“Vi sto ufficialmente notificando un avviso rosso! Signore e signori, il più grande film di Netflix di sempre Red Notice sarà presentato in anteprima nei vostri salotti in tutto il mondo il 12 novembre”, scrive Dwayne Johnson, anticipando qualcosa sui protagonisti: “Il miglior profiler dell’FBI. Il ladro d’arte più ricercato al mondo. E il più grande truffatore che il mondo abbia mai visto”.

“Red Notice”: cast e trama

Diretto e scritto da Rawson Marshall Thurber, si tratta di un thriller divertente e d’azione, con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Il film è stato prodotto da Beau Flynn (FlynnPictureCo), Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks Productions e dallo stesso Rawson Marshall Thurber.

Al momento è stato svelato pochissimo sulla trama del film. In gergo un “Red Notice” è letteralmente un “Avviso Rosso” e viene emesso dall’Interpol per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Quando, per una rapina, il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds) si riuniscono, potrà accadere soltanto l’inaspettato.

