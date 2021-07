Ad aspettarla per l'ultimo saluto un nutrito gruppo di fan

(LaPresse) Il feretro di Raffaella Carrà è arrivato nella sua abitazione in via Nemea a Roma. Ad aspettarla per l’ultimo saluto un nutrito gruppo di fan. “Non potevamo mancare”, dicono. Da qui è poi partito il corteo funebre che tocca diverse tappe l’Auditorium del Foro Italico, la sede Rai di via Teulada, il teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini per poi giungere alla camera ardente in Campidoglio.

