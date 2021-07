La showgirl emozionata durante l'incontro con Pierluigi Diaco

“Ho due ragazzi intorno ai 40 anni che mi danno un bel da fare oggi che purtroppo mio fratello non c’è più. Io sono il loro padre e mi do da fare per loro da mattina a sera, non fisicamente perché uno sta in Irlanda e l’altro su una montagna, ma io ci sono sempre per loro, non li lascio mai e mi danno il loro bel da fare”. Lo dichiara Raffaella Carrà nell’intervista inedita rilasciata a Pierluigi Diaco per il settimanale Oggi anni fa e trasmessa lunedì su Rai Radio2 all’interno di “Ti sento” che per celebrare la scomparsa della regina della tv è diventato “Ti sento forte forte forte”. “Un figlio mio mio? Se non è venuto non è colpa mia”, conclude Raffaella emozionata, “ma ho queste responsabilità che mi ha dato il destino. Per i miei nipoti faccio il babbo però, non faccio la mamma”. Questo e altri contenuti su www.raiplay.it.

