L'annuncio dell'ex compagno Sergio Iapino. Cantante, ballerina, conduttrice tv, un'artista amata e celebrata in Europa e in tutto il mondo

E’ morta Raffaella Carrà. La cantante e conduttrice tv aveva 78 anni. “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole l’ex compagno Sergio Iapino dà l’annuncio della scomparsa , unendosi al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, era nata a Bologna il 18 giugno 1943. E’ stata un’artista completa, diventando uno dei volti più popolari della televisione italiana. La sua carriera comincia come attrice, addirittura a 8 anni, nel film ‘Tormento del passato’. Il successo arriva negli anni ’70 come ballerina e cantante, con alcuni brani pop rimasti nella memoria collettiva come ‘Ballo Ballo’, ‘Rumore’, ‘Tuca Tuca sì’, ‘Tanti Auguri’. Dagli anni ’80 si afferma come conduttrice tv con programmi entrati nella storia come ‘Pronto Raffaella’ e ‘Carramba che sorpresa’ su Rai 1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata