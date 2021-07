Pippo Baudo: "Dolore atroce", Arbore: "Perdita dolorosissima". Omaggio e commozione bipartisan dei politici, Mattarella: "Volto tv per eccellenza"

Dalla politica al mondo dello spettacolo, lutto in tutta Italia per la scomparsa di Raffaella Carrà. Simona Ventura e Vladimir Luxuria tra le prime a commentare la tragica morte della regina della televisione italiana, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia.

Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona della tv . Per sempre . #RaffaellaCarra pic.twitter.com/GrMjwDW3As — Simona Ventura (@Simo_Ventura) July 5, 2021

La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli… #raffaellacarrà #rip — vladimir luxuria (@vladiluxuria) July 5, 2021

Non è possibile…

Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella💙 #raffaellacarrà — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) July 5, 2021

La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli… #raffaellacarrà #rip — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 5, 2021

Ma no…non è possibile…non è possibile… https://t.co/AhDKYkPmb4 — Fabio Fazio (@fabfazio) July 5, 2021

“Che dolore! Non ci voglio credere…” sono le poche parole che Gianni Morandi riesce a esprimere in suo ricordo. Le parole di Patty Pravo, affidate ai social:

L’Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella #Carrà per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza. — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 5, 2021

“Mai conosciuto una donna così vitale: perfetta antitesi della morte. Ciao immensa Raffaella”. Lo dichiara Massimo Giletti.

“Mi sono svegliato stamattina e mi fa star male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perchè nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile”. Così Tiziano Ferro, in una storia su Instagram, ricorda Raffaella Carrà.

Le parole di Al Bano a LaPresse

“Quando arriva la signora morte finisce quel senso di festa che c’è intorno”. Così a LaPresse Al Bano, ricordando Raffaella Carrà. “Purtroppo non la vedevo da due anni. Tutti i nostri incontri – ricorda – sono sempre stati piacevoli, abbiamo sempre lavorato bene insieme. Negli anni ’70 io lavoravo molto in Spagna, Boncompagni mi chiamò e mi chiese se potevo aiutarlo a farla entrare nel mercato spagnolo. Così con il mio impresario ci attivammo, lei arrivò in Spagna e anche lì ebbe il successo straordinario che tutti conosciamo, poi anche in Sudamerica”, conclude ricordando il grande talento dell’artista.

Le parole del presidente Mattarella

“Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero. Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso – con la sua bravura e la sua simpatia – un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota.

Silvio Berlusconi: Le ho voluto molto bene

“Raffaella Carrà è stata uno dei simboli della televisione italiana, forse il personaggio più amato. Con i suoi programmi ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità. Mancherà a milioni di telespettatori che l’hanno amata per il suo stile e a tutti quelli che – come me – hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di lavorarci assieme. Io le ho voluto molto bene. Ciao Raffaella”. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, sui social.

Lutto social

Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi. Grazie ❤️ — Francesca Michielin (@francescacheeks) July 5, 2021

Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimasta impressa perché anche quando non ero nessuno, hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni ’90 in Italia nessuno faceva. pic.twitter.com/6S1wSor4ff — J-Ax (@jaxofficial) July 5, 2021

Ciao fantastica Raffaella Carrá. ❤️ — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) July 5, 2021

