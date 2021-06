L' influencer è già a Gran Canaria per la versione italiana del primo dating reality interattivo

“Sarò me stessa senza snaturarmi, con l’empatia e il mio modo di comunicare, e con tutti i valori che mi ha dato la mia famiglia. Mi auguro di non deludere chi ha riposto la sua fiducia in me”. È la promessa di Giulia De Lellis, direttamente da Gran Canaria, dove affronterà un’esperienza per lei inedita, la conduzione di uno show televisivo.

Giulia De Lellis, un sogno che si realizza

Si tratta di “Love Island Italia“, il primo dating reality interattivo in onda dal prossimo 7 giugno, tutti i giorni, fino al finale del 4 luglio, su Discovery+. Per la nota influencer romana si tratta di “un sogno che si realizza” e di una nuova esperienza dopo quella da scrittrice con il libro “Le corna stanno bene su tutto” oltre che da attrice in “Genitori vs influencer”, un film di Michela Andreozzi.

Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, “Love Island” è un format britannico, già famoso in tutto il mondo, nel quale 10 single, 5 ragazzi e 5 ragazze dai 20 ai 30 anni, si ritrovano in una villa su una splendida isola, lontani dal resto del mondo e seguiti 24 ore su 24 dalle telecamere.

“Love Island Italia“, obiettivo anima gemella e 20mila euro

L’obiettivo finale è trovare l’anima gemella e vincere il premio finale da 20mila euro in gettoni d’oro. A fare da colonna sonora a quest’avventura, il brano “In un’ora” di Shade, mentre a Cosma è stato affidato il commento delle giornate dei single nella villa.

Attraverso l’hashtag #loveislanditalia, poi, tutti potranno seguire gli aggiornamenti sui protagonisti del programma e commentare sui social. Con l’App “Love Island Italia”, infine, il pubblico potrà anche votare la coppia preferita e stabilire nuovi ingressi a sorpresa per rivoluzionare gli equilibri del gruppo.

“Io sono la prova che l’amore si può trovare ovunque, anche in Tv”, ha spiegato ancora Giulia De Lellis nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality. “Non vediamo l’ora che Love Island Italia prenda forma perché è una cosa che a livello mentale cattura veramente tanto. Non abbiamo mai visto una cosa così!”, ha concluso l’influencer.

