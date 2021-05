Timothée Chalamet

Il fidanzato della figlia della star dei Pirati dei Caraibi girerà un nuovo film sul personaggio ideato da Roald Dahl

Timothée Chalamet riceve il testimone dal “suocero” Johnny Depp. Il giovane attore americano, 25 anni, infatti è fidanzato di Lily-Rose, 21 anni, figlia di Johnny e Vanessa Paradis. Il passaggio di testimone riguarda il ruolo di Willy Wonka, che Depp aveva interpretato nel 2005 per la regia di Tim Burton nel film ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’.

Timothée Chalamet sarà il giovane Willy Wonka

Scritto e diretto dal regista di ‘Paddington’ Paul King, il film vedrà Timothée Chalamet nei panni di un giovane Willy Wonka. La storia si svolgerà prima che Wonka diventi il bizzarro re del cioccolato immortalato nelle pagine di Roald Dahl. Scopriremo dunque come il giovane Willy Wonka abbia costruito il proprio impero.

Non mancheranno però i numeri di danza e canto, con Chalamet per la prima volta impegnato in un musical. Il film si chiamerà solo ‘Wonka’ e uscirà nelle sale americane a marzo 2023. ‘Wonka’ sarà la terza trasposizione del testo di Dahl, dopo quella del 1971 con Gene Wilder e quella del 2005 del duo Depp & Burton.

Johnny Depp “suocero” di Timothée Chalamet

Come detto, Timothée Chalamet è fidanzato con Lili-Rose Depp, figlia di Johnny Depp. I due si erano fidanzati sul set del film ‘The King‘ nel 2018. Erano seguiti alcuni alti e bassi, ma la scorsa primavera Timothée e Lily-Rose sono stati paparazzati vicini per le strade di New York.

Tra l’altro i due condividono, oltre alla passione per la recitazione, le radici francesi: transalpino il papà di Timothée, francese la mamma di Lily-Rose, Vanessa Paradis, a lungo compagna di Johnny Depp.

Sempe nel 2018 Chalamet è stato candidato all’Oscar come miglior attore per ‘Chiamami col tuo nome‘ di Luca Gudagnino.

Timothée Chalamet ha già un paio di film pronti in attesa di uscita nelle sale. In ‘The French Dispatch‘ di Wes Anderson sarà Zeffirelli, uno studente rivoluzionario coinvolto negli scioperi in Francia nel maggio ’68. in kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve ‘Dune‘ invece avrà il ruolo di Paul Atreides.

