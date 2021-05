Sharon Stone

L'attrice ha rivelato di aver subito un aneurisma cerebrale e di aver visto un tunnel con la luce bianca

Per Sharon Stone il tempo sembra essersi fermato. L’attrice americana appare sempre al top, anche nelle ultime foto postate sul suo profilo Instagram.La star di ‘Basic Instinct’ è apparsa con un completo rosa di Dolce & Gabbana, con maniche lunghe e scollatura profonda, scelto per un’apparizione televisiva. La star ha anche pubblicato un video, nel quale invia un bacio alla telecamera per salutare tutti i suoi follower

Del resto, a 63 anni l’attrice originaria della Pennsylvania è sempre in grandissima forma. Il suo aspetto è quello di una donna molto più giovane, anche grazie a un makeup perfetto. Eppure la vita di Sharon Stone non è sempre stata facile. La scorsa settimana, ospite del ‘The Late Late Show’, ha raccontato di essere quasi morta nel 2001 a causa di un aneurisma cerebrale che la colpì mentre si trovata nella villa di San Francisco con l’allora marito, il giornalista Phil Bronstein.

Sharon Stone: Era come se il medico mi stesse già dicendo addio

L’icona di Hollywood crollò in casa e poi fu portata in ospedale per accertamenti. “Ho avuto un’emorragia cerebrale per diversi giorni prima di andare in ospedale. Quando ci sono arrivata ero incosciente, mi hanno fatto una tac per capire cosa mi fosse successo”, ha raccontato. “Quando mi sono svegliata ero su una barella del pronto soccorso, c’era solo il dottore. Ho capito di essere stata sul punto di morire. Il medico mi guardava in modo compassionevole, mi ha accarezzato i capelli. Era come se mi stesse già dicendo addio”.

Sharon Stone ha raccontato di aver vissuto un’esperienza pre-morte. “Ho visto un tunnel con in fondo la luce”, ha detto. “Ho iniziato a percorrere questo tunnel e ho incontrato persone che mi erano state vicine nel corso della mia vita. Mi dicevano che sarebbe andato tutto bene. Poi all’improvviso mi sono sentita male, come se mi dessero calci nel petto. Ho sussultato e mi sono ritrovata seduta sul letto”. Merito della defibrillazione, che l’ha riportata in vita.

Adesso per Sharon Stone questo è solo un ricordo lontano. La sua vita è ricominciata e vent’anni dopo la diva è più bella che mai.

