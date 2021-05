Il presidente della Vigilanza Barachini: "E' un caso senza precedenti ma porterò la richiesta in commissione"

Il rapper Fedez ha chiesto di essere audito in commissione di Vigilanza sulla Rai, dopo l’audizione del direttore di Rai3, Franco Di Mare sul concertone del primo maggio. E’ quanto si apprende da fonti della bicamerale. Il cantante ha scritto una mail al presidente Alberto Barachini.

In riferimento all’audizione del direttore di RaiTre, Francesco Di Mare, si legge sulla lettera inviata da Fedez, “essendo stato nominato, costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare, chiedo dunque di essere udito per esporre la mia versione sui fatti avvenuti. Augurandomi che la mia richiesta venga accolta positivamente, vi porgo cordiali saluti”.

“È un caso senza precedenti per la commissione di vigilanza che normalmente ascolta il responsabile servizio pubblico e non gli esterni su casi del genere ma vista la delicatezza e la particolarità della situazione porterò la richiesta in commissione per una valutazione completa da parte di tutti i componenti”. Così il presidente della Vigilanza Rai, Alberto Barachini, interpellato sulla richiesta di Fedez di essere ascoltato in bicamerale. Il presidente a titolo personale ha risposto al rapper se ci sono elementi nuovi, oltre all’audizione di Franco Di Mare, che saranno portati, eventualemente all’attenzione della Vigilanza per valutare la sua richiesta.