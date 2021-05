Natalie Portman

L'attrice premio Oscar sarà protagonista de 'I giorni dell'abbandono', dal romanzo di Elena Ferrante, nello stesso ruolo già interpretato dalla nostra attrice

Mentre è in Australia con suo marito e il resto della famiglia per le riprese del nuovo film targato Disney/Marvel ‘Thor: Love and thunder’, Natalie Portman è già al lavoro per il suo prossimo progetto. Che la ricollega alla nostra Margherita Buy.

L’attrice premio Oscar ha infatti annunciato che sarà la prossima protagonista dell’adattamento cinematografico del romanzo ‘I giorni dell’abbandono’, pubblicato da Elena Ferrante nel 2002.“La scrittura di Elena Ferrante è feroce, brutalmente onesta e assolutamente avvincente. La serie de ‘L’Amica geniale’ e ‘I giorni dell’abbandono’ sono tra i miei libri preferiti in assoluto, quei libri che ti dispiace finire perché ti senti così vicino ai personaggi e alle loro esperienze”, ha commentato Portman.

Il film porta la firma di Maggie Betts, vincitrice del Sundance Award grazie al film ‘Novitiate’ nel 2017. La storia ruota attorno alla figura di Olga (Tess nella versione inglese), interpretata da Portman, una donna che ha abbandonato i propri sogni per una vita stabile e per la famiglia e che quando viene abbandonata dal marito con i due figli entra in una crisi molto profonda. Il romanzo era stato già portato al cinema nel 2005 da Roberto Faenza con Margherita Buy nel ruolo che sarà di Natalie Portman.

Natalie Portman adottata dall’Australia

Intanto Portman sembra proprio essersi ambientata a Sydney, dove fra una ripresa e l’altra trascorre il tempo libero in compagnia di sua madre.

L’attrice 39enne è stata fotografata con mamma Shelley mentre visitava insieme a lei una galleria d’arte nella capitale australiana. Natalie Portman è apparsa come sempre molto semplice nel suo look e ha nascosto il suo bel viso dagli sguardi indiscreti grazie a un grosso paio di occhiali da sole.

La diva israeliana naturalizzata statunitense è arrivata alla galleria con una maglietta bianca e un paio pantaloncini di jeans. E con il viso quasi privo di trucco. Molto semplice ma raffinata anche sua madre, che ha scelto un maglione blu scuro, pantaloni grigi e un paio di occhiali da sole.

Natalie sta trascorrendo settimane molto rilassanti in Australia e sembra essersi adattata facilmente alla gente del posto, come dimostrano le frequenti incursioni in zone alla moda come Byron Bay e Bondi Beach. L’attrice e il marito, il ballerino e coreografo francese Benjamin Millepied, sono partiti insieme con i loro figli Aleph,9 anni, e Amalia, 4. Nel tempo libero sono andati in spiaggia, in giro per negozi per un po’ di shopping, ma anche allo stadio per seguire alcuni eventi sportivi.

