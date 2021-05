The Voice, una leggenda della musica

Palagonia è un comune della provincia di Catania, da dove parte Antonino Sinatra per sfuggire alla giustizia italiana. Si trasferisce in America e trova moglie. È il papà di Frank Sinatra, nato nel New Jersey, destinato a diventare leggenda per la sua voce (non a caso sarà soprannominato The Voice). 60 anni di attività, dai primi anni Trenta del secolo scorso al 1995, quando tenne il suo ultimo concerto. Milioni di dischi venduti, tre premi Oscar, anche attore e comico. Una vera e propria leggenda che finisce il 14 maggi 1998, a Malibù, in una casa sulla spiaggia e con vista sull’oceano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata