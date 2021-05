Luca Argentero

L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine dal set della fiction che sta girando con Ferzan Özpetek

Luca Argentero ha fatto una sopresa ai suoi follower: l’attore ha postato sul profilo Instagram una foto in cui brinda con la troupe delle ‘Fate ignoranti’, la serie che sta girando per Disney+ con la regia di Ferzan Özpetek.

“Che bello tornare a casa. Non avrò mai modo di ringraziare abbastanza chi mi ha fatto credere di poter fare questo lavoro… grazie amico mio @ferzanozpetek Queste fate sono meravigliose, buon lavoro a tutti voi…” ha scritto Argentero a commento del post.

Per ‘Le fate ignoranti’ Ferzan Özpetek fa “rivivere” Luca Argentero

‘Le fate ignoranti’ prende spunto dall’omonimo film sempre di Özpetek del 2001. La storia è quella di Antonia (Cristiana Capotondi), moglie di Massimo e dottoressa in un laboratorio medico. La morte del marito la porterà a conoscere la sua seconda vita e la presenza di Michele (Eduardo Scarpetta), un uomo che le cambierà la vita.

Luca Argentero sarà Massimo, marito di Antonia e amante di Michele. A differenza del film originale, in cui il personaggio usciva di scena all’inizio della storia, Massimo sarà uno dei protagonisti della serie. A suo tempo vedremo meglio come il regista turco naturalizzato italiano avrà deciso di mettere in scena questa figura.

