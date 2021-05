Il conduttore sarà protagonista e autore di un docu-show in 8 episodi in arrivo entro la fine del 2021

Alessandro Cattelan approda su Netflix e lo farà ponendo a sé stesso, al pubblico, ai suoi ospiti ‘Una semplice domanda’. Questo infatti il titolo del nuovo progetto. Un docu-show in 8 episodi prodotto da Fremantle, di cui Cattelan sarà autore e protagonista. Le riprese sono in corso e il debutto è previsto entro la fine del 2021.

Alessandro Cattelan messo in crisi

Come spiega nel video promozionale del programma, il punto di partenza per Alessandro Cattelan è la risposta che ha cercato di dare a una domanda, solo in apparenza semplice, fattagli da sua figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?”.

Cattelan era “convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?”.

La ricerca della risposta

Ed è la ricerca della risposta alla domanda “Come si fa a essere felici” il motore di un percorso alla scoperta degli elementi necessari per ottenere la formula della felicità.

Per realizzare il suo scopo Cattelan viaggerà, in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione.

‘Una semplice domanda’ sarà il primo progetto che Cattelan realizzerà per Netflix dopo l’addio a Sky, dove aveva a lungo condotto ‘X Factor’ e il talk-show ‘E poi c’è Cattelan’.

Il conduttore radio e tv, oltre che attore e doppiatore, è sposato dal 2014 con Ludovica Sauer, modella svizzera, che gli ha dato Nina, 9 anni e Olivia, 5.

