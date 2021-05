Ed Sheeran

Il cantautore inglese ha deciso di comparire con il proprio logo sulle maglie dell'Ipswich Town

Ed Sheeran è un grande appassionato di calcio e così ha deciso di usare un po’ della sua ricchezza per sponsorizzare una squadra. Si tratta dell’Ipswich Town. “E’ il mio modo di mostrare sostegno a questo progetto”, ha detto il cantautore vincitore di 4 Grammy Awards. Il 30enne, nativo di Halifax, nella contea del Suffolk, è un grande fan di questo club, che milita in League One (la terza serie inglese). In diverse occasioni è stato visto allo stadio e adesso ha deciso di sposare in prima persona la causa della compagine.

Dalla prossima stagione i calciatori scenderanno in campo con le maglie sponsorizzate da Ed Sheeran, maglie sulle quali compariranno i loghi dei suoi album più famosi. “Il football club è una parte importante della comunità locale e questo è il mio modo di mostrare la mia vicinanza” ha detto l’artista dopo che la dirigenza dell’Ipswich Town ha confermato l’accordo.

La vita semplice di Ed Sheeran

A dispetto della sua fama planetaria Ed Sheeran conduce una vita semplice. E’ molto legato alla sua contea, dove ha deciso di confermare la propria residenza. Fra le sue attività preferite c’è proprio la partita della sua squadra del cuore, che non manca mai di seguire personalmente allo stadio quando il tempo libero glielo concede. “Non vedo l’ora di tornare, non appena i tifosi saranno nuovamente ammessi negli impianti”, ha detto. “Con l’arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per i fan, me compreso”.

Il cantante si unisce a una lista di artisti musicali, tra cui Wet Wet Wet, Def Leppard e Super Furry Animals, che, negli ultimi anni hanno sponsorizzato squadre di calcio. La sponsorizzazione potrebbe rivelarsi davvero fortunata per l’Ipswich considerando la popolarità di Sheeran, il quale detiene il record per la tournée più redditizia e seguita nella storia della musica. Stiamo parlando del tour dell’album ‘÷’, tenuto tra il 2017 e il 2019.

