Il 3 maggio 1991 si chiude una delle serie TV più viste al mondo

Con la seconda parte di “Intrigo senza fine”, si chiude la ventitreesima puntata della quattordicesima stagione di Dallas. L’ultima della soap opera americana che ha debuttato nel 1978. Una delle prime serie distribuite in tutto il mondo (trasmessa da più di 90 paesi), tradotta in 67 lingue, composta da 357 episodi, una delle più viste in assoluto. Due famiglie di petrolieri contro e finali di stagione con il colpo di scena che aumentavano l’attesa per quella successiva. La serie Dallas è arrivata in Italia nel 1981, inizialmente trasmessa dalla Rai, poi trasmessa da Canale 5 in una guerra dell’audience che ha caratterizzato gli anni ottanta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata