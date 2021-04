Il presidente della Repubblica ha accolto al Quirinale la cantante dopo la nomination per la miglior canzone orginale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la cantautrice Laura Pausini, dopo la nomination agli Oscar per la Best Original Song del film ‘The Life ahead’ (in Italia ‘La vita davanti a sé’) di Edoardo Ponti con Sophia Loren. “E’ un piacere vederla, la notte degli Oscar è stata un’emozione straordinaria”, dice il Capo dello Stato, che aggiunge: “La nomination è un traguardo importante, il vero traguardo è quello”. “Sì, ho sentito tantissimo affetto da parte di tutti gli italiani”, ha replicato la cantante.

