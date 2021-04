L'evento si era tenuto il 27 marzo al Palau Sant Jordi di Barcellona

Nessun contagio oltre la norma fra le 5mila persone che lo scorso 27 marzo hanno partecipato a Barcellona al grande concerto rock, esperimento e modello per una ripresa dei grandi eventi in presenza. Lo riporta Bbc, spiegando che i ricercatori spagnoli hanno riferito che sei persone sono risultate positive nell’arco dei 14 giorni dopo avere partecipato al concerto ma che l’incidenza è più bassa rispetto a quella rilevata nella popolazione generale. Le regole per il concerto prevedevano che i partecipanti si sottoponessero a test rapido antigenico alcune ore prima: chi risultava negativo poteva partecipare all’evento a porte chiuse, in cui le mascherine erano però obbligatorie. Il concerto si era tenuto al Palau Sant Jordi di Barcellona.

