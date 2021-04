Il 35enne americano è stato arrestato dalla polizia a Playa del Rey, Los Angeles

(LaPresse) In manette con l’accusa di violenza domestica Ronnie Ortiz-Magro, star del reality di Mtv ‘Jersey Shore’, andato in onda anche in Italia, tra il 2009 e il 2012. Il 35enne americano è stato arrestato dalla polizia a Playa del Rey, Los Angeles. Non sono stati diffusi dettagli su quanto avvenuto e sulla presunta vittima. Ortiz-Magro era già stato arrestato nel 2019 sempre per violenza domestica e si trovava in libertà condizionata. Dopo essere stato tra i protagonisti di ‘Jersey Shore’, più recentemente ha partecipato anche al sequel del reality ‘Jersey Shore: Family Vacation’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata