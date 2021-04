Il più grande evento musicale per ricordare il frontman dei Queen scomparso a 45 anni

Più di un miliardo di persone hanno seguito in televisione il Freddie Mercury Tribute Concert al Wembley Stadium: il 20 aprile 1992 a Londra il più grande vento per ricordare il frontman dei Queen morto a 45 anni per una broncopolmonite, complicanza dell’AIDS. Sul palco si esibirono anche i Metallica, gli U2, i Guns N’ Roses. Con i Queen cantarono fra gli altri David Bowie, George Michael, Zucchero Fornaciari, Paul Young.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata