Maturità 2026, oggi il sorteggio della lettera per il calendario degli orali

È in programma martedì, nel corso delle riunioni plenarie delle commissioni d’esame, il sorteggio della lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento dei colloqui della Maturità 2026. L’estrazione servirà a stabilire da quale candidato inizieranno gli esami orali: si partirà dalla lettera sorteggiata e si proseguirà poi seguendo l’ordine alfabetico. Una volta concluse le operazioni, gli studenti potranno consultare il registro elettronico per conoscere il giorno esatto della propria convocazione. Il colloquio finale, che contribuisce al punteggio con un massimo di 20 punti, dura generalmente tra i 40 e i 60 minuti.

Tra le novità dell’orale le 4 materie scelte dal Mim

Tra le principali novità di quest’anno, l’orale coinvolgerà quattro discipline individuate annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Italiano e la materia della seconda prova scritta restano punti fermi, mentre le altre due vengono stabilite di volta in volta. Inoltre, la partecipazione al colloquio è diventata indispensabile per il conseguimento del diploma. L’Esame di Stato inizierà giovedì 18 giugno alle 8.30 con il tema di italiano, a seguire venerdì 19 giugno dalla seconda prova caratterizzante il percorso di studi. I primi colloqui dovrebbero prendere il via da lunedì 22 giugno, ma il calendario definitivo sarà predisposto dalle singole commissioni in base ai tempi di correzione degli scritti. Le norme prevedono un massimo di cinque candidati al giorno e le prove orali potrebbero proseguire fino alla metà di luglio.