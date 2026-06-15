Luiss: “Laurea Magistrale in Finance al 18esimo posto al mondo nella classifica del Financial Times”

L’università Luiss prosegue la scalata della Top 20 globale nel prestigioso ranking “Financial Times Masters in Finance – Pre-experience 2026”, classifica annuale che valuta i migliori programmi formativi in ambito finanziario.

Con un risultato che conferma una costante crescita, il corso di Laurea Magistrale in Finance raggiunge il 18° posto al mondo, avanzando di due posizioni rispetto all’anno precedente e, per la prima volta, conquistando il gradino più alto del podio in Italia. Tra i riconoscimenti più importanti, il 7° posto per Career Progress – a conferma della capacità del programma di accompagnare l’evoluzione professionale di studenti e alumni – e un tasso di occupazione del 97% a tre mesi dalla laurea.

Il risultato è sostenuto anche dal rafforzamento del profilo internazionale del percorso, con miglioramenti negli indicatori relativi a International Faculty, International Students e International Course Experience. Su quest’ultima area, che misura la quota di studenti che svolgono periodi di studio, scambi o stage all’estero, il programma raggiunge il 9° posto.

“L’ulteriore progresso nella classifica del Financial Times riflette la solidità e la competitività del nostro modello formativo”, ha dichiarato il Rettore della Luiss, Paolo Boccardelli, che ha proseguito: “I risultati ottenuti sono motivo di grande orgoglio e certificano la nostra capacità di preparare giovani di talento e professionisti di alto profilo, in grado di crescere e assumere ruoli di leadership nei contesti più complessi. Questo traguardo è il frutto di un percorso accademico fortemente integrato con il sistema delle imprese e caratterizzato da una marcata vocazione internazionale, elementi indispensabili per offrire ai nostri studenti gli strumenti necessari a comprendere e a governare le grandi sfide del nostro tempo.”

La classifica del Financial Times conferma, poi, un eccellente livello di soddisfazione complessiva dei partecipanti, pari a 9,05 su 10, punteggio che misura l’apprezzamento dei laureati Luiss sulla qualità del percorso svolto. Si registra, inoltre, un significativo progresso nell’indicatore ESG & Net Zero Teaching, relative alle ore di didattica dedicate ai temi della sostenibilità e della transizione climatica. Da segnalare, infine, che l’Ateneo raggiunge anche il punteggio massimo previsto dai criteri del ranking per la parità di genere con il 50% di presenza femminile all’interno della Faculty.