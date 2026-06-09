Milano, l'Università Bicocca lancia il piano welfare per studenti in gravidanza e caregiver

Parcheggi riservati, spazi per l’allattamento con poltrona e fasciatoio, priorità di accesso a bar, mense e segreterie, agevolazioni didattiche e contributi economici ad hoc. Sono le misure contenute nelle ‘Linee guida per la conciliazione studio, genitorialità, caregiving’ dell’Università di Milano-Bicocca, presentate martedì dalla comunità accademica. “Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle iniziative di Milano-Bicocca per il diritto allo studio – ha detto il rettore Marco Emilio Orlandi – La prima è stata l’innalzamento della no tax area a 30.000 euro, però non è sufficiente, perché abbiamo visto che con una popolazione studentesca di 40.000 persone, di cui circa il 28% sono studenti lavoratori e il 12% più di 30 anni, era necessario mettere in pista tutta una serie di iniziative che consentissero di finire l’università senza disparità verso i colleghi”. La prorettrice alle Pari opportunità e alle Diversità, Sveva Magaraggia, ha illustrato la struttura del documento: “Il primo elemento importante è che non abbiamo voluto differenziare tra genitori e caregiver, proprio per ampliare questo concetto di conciliazione, quindi sguardo intergenerazionale e uno sguardo attento anche alla dimensione di genere perché sin dalle prime righe parliamo di maternità e paternità”. Un primo blocco di misure riguarda la continuità didattica: assenze giustificate senza perdere l’accesso a tirocini, per i corsi con frequenza obbligatoria. Sul fronte economico, con il prossimo anno accademico sarà avviato uno studio quantitativo sulle caratteristiche degli studenti, propedeutico alla definizione di misure ad hoc. Un secondo blocco di interventi riguarda il benessere negli spazi dell’ateneo: parcheggi riservati, corsia preferenziale alle segreterie, mense e bar grazie al percorso UniCare. “Amplieremo il numero di stanze per l’allattamento – ha concluso Magaraggia – e creeremo delle stanze di relax, di decompressione, dove chi è impegnato con i carichi di cura può avere un momento di silenzio e concentrarsi su quello che dovrà andare a fare”.