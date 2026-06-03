Milano, il progetto ‘Benessere a scuola’ della primaria G. Leopardi: la visita di Beppe Sala

Da vecchie aule di sostegno a luoghi pensati per favorire apprendimento, collaborazione e crescita: a Milano, la scuola primaria Giacomo Leopardi, dell’istituto comprensivo Ermanno Olmi è tra i primi istituti in città ad aprire le porte alle aule ‘Benessere a scuola’. Il progetto nasce tre anni fa, su iniziativa di tre insegnanti, Francesca Di Fabrizio, responsabile Funzione strumentale inclusione dell’Ic Olmi, Eleonora Giacco, referente inclusione del plesso Leopardi ed Elisa Stifanese referente del plesso Leopardi che, nel 2023, hanno partecipato al bando arredi innovativi del Comune di Milano.

Il sindaco Sala visita le nuove aule

A visitare le aule, oggi 3 giugno 2026, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al quale due alunni della scuola, Cesare e Isabella, hanno mostrato cosa si può fare nei nuovi spazi della ludoteca ‘Mente in gioco’; l‘aula multisensoriale ‘SensAzionale’ e un’altra aula di supporto allo studio ‘Bodio Lab’. “Ho avuto la dimostrazione, girando per la scuola con due alunni – ha affermato Sala – che con progetti semplici, i bambini si aiutano l’uno con l’altro, insieme. Non cose ad altissima tecnologica, ma progetti che funzionano”. Sala ha evidenziato che “la vita del sindaco è faticosa e stressante – anche se non è l’unico lavoro stressante al mondo, ma quando sono nelle scuole mi sento felice. I bambini mi ringraziano ma in realtà sono io che devo ringraziare loro”.

La dirigente scolastica Roberta Colombo ha sottolineato l’importanza del ‘fare squadra’ tra scuola, territorio e famiglie. “Abbiamo appena firmato un patto di comunità con il territorio, perché tutto questo ci aiuta a crescere e se facciamo queste cose lo dobbiamo a tutti quanti, perché da soli non si va da nessuna parte”. “Il percorso è stato lungo e faticoso, ma è stato possibile grazie al contributo di professionisti, aziende, genitori, e associazioni che hanno accolto a braccia aperte la nostra proposta progettuale – ha concluso Francesca Di Fabrizio – È stata una rete di connessioni umane, aiuti, passaparola che ci ha dimostrato che insieme si può”.