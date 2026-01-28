Uninettuno entra nell’OpenEU Alliance

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno annuncia il proprio ingresso nell’alleanza europea OpenEU Alliance. Uninettuno sarà l’unica università italiana a rappresentare il nostro paese in questa iniziativa promossa dalla Commissione europea per la creazione di una rete delle migliori università online europee. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di un’istruzione superiore digitale, aperta e inclusiva di alta qualità, attraverso partnership strategiche, collaborazioni accademiche e programmi congiunti (joint degrees) rivolti agli studenti europei e internazionali.

OpenEU riunisce le principali università statali a distanza d’Europa, tra cui: UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia (Spagna), Bifröst University (Islanda), Daugavpils University (Lettonia), FernUniversität in Hagen (Germania), Hellenic Open University (Grecia), Open Universiteit (Paesi Bassi), Open University of Cyprus (Cipro), Universidade Aberta (Portogallo), Universitat Oberta de Catalunya (Spagna) e St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria).

L’adesione a OpenEU rappresenta un importante riconoscimento del ruolo di Uninettuno nel panorama internazionale dell’e-learning e della formazione a distanza e costituisce al contempo un’opportunità strategica per il sistema universitario italiano, favorendo la condivisione di modelli di insegnamento innovativi e il rafforzamento della cooperazione accademica europea.

La Prof.ssa Maria Amata Garito, Rettore dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno

Uninettuno, la rettrice Garito: “Contribuiremo a rafforzare il ruolo delle università online”

“Sono certa che, attraverso questa collaborazione, potremo contribuire a rafforzare, a livello globale partendo dall’Europa, il ruolo delle università online, che oggi più che mai sono in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di una società digitale, globalizzata e interconnessa”, ha dichiarato la Prof.ssa Maria Amata Garito, Rettore dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Le alleanze universitarie europee sono partenariati strategici tra università e istituzioni di diversi Paesi dell’Unione europea, nati per rafforzare la cooperazione nel campo dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione. Attraverso queste reti, gli atenei condividono competenze e risorse, sviluppano programmi formativi congiunti, sperimentano nuovi modelli educativi e contribuiscono alla costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore sempre più integrato, digitale e inclusivo, con particolare attenzione alla qualità dei processi formativi.