martedì 9 settembre 2025

Anno scolastico 2025-2026, ponti e vacanze da segnare in agenda

Italy – September 2020: School desks Covid-19 period spacing of one meter
Quasi sette milioni di studenti tornano tra i banchi: ecco tutte le date dei rientri, dei ponti e delle vacanze di Natale, Pasqua e festività civili per il prossimo anno scolastico.

Con la prima campanella del 2025-2026, quasi sette milioni di studenti italiani tornano tra i banchi di scuola, pronti a iniziare un nuovo anno scolastico. Dalla Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni sono già iniziate lunedì 8 settembre, fino a Calabria e Puglia, che torneranno in aula il 16 settembre, ogni regione segue il proprio calendario. Tra compiti, nuove materie e incontri con i compagni, molti ragazzi e famiglie guardano già con entusiasmo ai ponti e alle vacanze dell’anno, pianificando momenti di riposo, weekend lunghi e vacanze più lunghe durante il Natale e la Pasqua.

Primo giorno di scuola: le date regione per regione

Ieri, lunedì 8 settembre 2025, è suonata la prima campanella per quasi sette milioni di studenti italiani. L’avvio dell’anno scolastico varia in base alla regione:

  • 8 settembre – Provincia autonoma di Bolzano
  • 10 settembre – Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Trento
  • 11 settembre – Friuli Venezia Giulia
  • 12 settembre – Lombardia
  • 15 settembre – Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria
  • 16 settembre – Calabria e Puglia

Vacanze e festività nel 2025-2026

Il calendario scolastico prevede numerosi periodi di sospensione delle lezioni:

  • Vacanze di Natale – dal 20-22 dicembre 2025 fino al 7 gennaio 2026 (possibili proroghe decise dai dirigenti scolastici)
  • Pasqua 2026 – scuole chiuse dal 2 al 7 aprile; alcune regioni come Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta garantiranno anche il Carnevale
  • Ponti e festività civili:
    • 8 dicembre, Immacolata Concezione – lunedì, weekend lungo
    • 1 maggio, Festa dei Lavoratori – venerdì, tre giorni di sospensione
    • 2 giugno, Festa della Repubblica – martedì, quattro giorni di vacanza

Purtroppo, alcune festività cadranno di sabato, rendendo impossibile creare ponti:

  • 1 novembre, Ognissanti
  • 25 aprile, Festa della Liberazione
