Anno scolastico 2025-2026, ponti e vacanze da segnare in agenda

Con la prima campanella del 2025-2026, quasi sette milioni di studenti italiani tornano tra i banchi di scuola, pronti a iniziare un nuovo anno scolastico. Dalla Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni sono già iniziate lunedì 8 settembre, fino a Calabria e Puglia, che torneranno in aula il 16 settembre, ogni regione segue il proprio calendario. Tra compiti, nuove materie e incontri con i compagni, molti ragazzi e famiglie guardano già con entusiasmo ai ponti e alle vacanze dell’anno, pianificando momenti di riposo, weekend lunghi e vacanze più lunghe durante il Natale e la Pasqua.

Primo giorno di scuola: le date regione per regione

Ieri, lunedì 8 settembre 2025, è suonata la prima campanella per quasi sette milioni di studenti italiani. L’avvio dell’anno scolastico varia in base alla regione:

8 settembre – Provincia autonoma di Bolzano

– Provincia autonoma di Bolzano 10 settembre – Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Trento

– Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Trento 11 settembre – Friuli Venezia Giulia

– Friuli Venezia Giulia 12 settembre – Lombardia

– Lombardia 15 settembre – Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria

– Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria 16 settembre – Calabria e Puglia

Vacanze e festività nel 2025-2026

Il calendario scolastico prevede numerosi periodi di sospensione delle lezioni:

Vacanze di Natale – dal 20-22 dicembre 2025 fino al 7 gennaio 2026 (possibili proroghe decise dai dirigenti scolastici)

– dal 20-22 dicembre 2025 fino al 7 gennaio 2026 (possibili proroghe decise dai dirigenti scolastici) Pasqua 2026 – scuole chiuse dal 2 al 7 aprile; alcune regioni come Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta garantiranno anche il Carnevale

– scuole chiuse dal 2 al 7 aprile; alcune regioni come Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta garantiranno anche il Carnevale Ponti e festività civili : 8 dicembre, Immacolata Concezione – lunedì, weekend lungo 1 maggio, Festa dei Lavoratori – venerdì, tre giorni di sospensione 2 giugno, Festa della Repubblica – martedì, quattro giorni di vacanza

:

Purtroppo, alcune festività cadranno di sabato, rendendo impossibile creare ponti: