Scuola, vietato l’uso dei cellulari. Valditara: “I giovani sono favorevoli”

Il ministero dell’Istruzione ha stabilito che a partire dal 1° settembre 2025, in tutte le scuole secondarie di secondo grado, sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici personali durante l’orario scolastico. “I giovani sono in maggioranza favorevoli al divieto del cellulare in classe, questa misura li aiuta nella didattica e nel sapersi disintossicare da strumenti che hanno evidenziato delle criticità”, ha detto il ministro Giuseppe Valditara in occasione dell’inaugurazione dell’istituto tecnico paritario ‘Carlo Acutis’, a Milano.

“Noi dobbiamo saper trasmettere alle famiglie l’importanza, la bellezza, le straordinarie sfide che queste scuole sanno offrire ai giovani. Questi modelli di istruzioni offrono opportunità straordinarie. La scuola in questi anni si è arricchita. La fantasia della scelta può essere decisiva. Qua c’è il futuro“, ha aggiunto il ministro. “Quest’anno scolastico parte con novità importanti, basti pensare alla copertura delle cattedre che ha raggiunto livelli elevati rispetto al passato, ci sono novità anche per quanto riguarda il precariato, la scelta delle famiglie sull’insegnante di sostegno”.