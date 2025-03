Il ministro dell'Istruzione in visita all'Istituto 'G. Ferraris'

“Lanciamo un grande progetto per Napoli che coinvolgerà diversi quartieri della città a partire dai Municipi che presentano le maggiori criticità in tema di dispersione scolastica. Lo facciamo seguendo il modello Caivano e investiamo 12 milioni di euro in aggiunta a quelli già previsti dal Pnrr e dei fondi europei per l’inclusione e la didattica“. Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, giunto in visita all’Istituto ‘G. Ferraris’ di Scampia. Ad accompagnare il ministro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Pina Castiello, la dirigente scolastica Daniela Conte e la responsabile del dipartimento regionale Politiche sociali della Lega Michela Rostan.

