“Rischiamo di dover restituire quegli 1,2 miliardi di euro stanziati per realizzare quei 60mila nuovi posti letto per studenti da raggiungere nel 2026. Ad oggi siamo a 11.623 nuovi posti”: è l’allarme lanciato dall’Unione degli Universitari in conferenza stampa alla Camera dei Deputati per presentare il report sugli alloggi universitari pubblici. Come spiega il responsabile della questione abitativa di Udu Damiano Di Giovanni: “A fronte di 900.000 studentesse e studenti in tutta Italia attualmente abbiamo soltanto 46.193 posti letto pubblici. E la copertura della domanda si ferma ad una percentuale del 5%. Dopo il Pnrr la copertura reale di posti pubblici salirà solo dello 0,5%. Ci stanno prendendo in giro, nessuna rivoluzione della Ministra Bernini. Solo mancanza di strategia e scelte sbagliate che hanno affossato l’obiettivo del Pnrr“. “È tutto sbagliato”, è il titolo del report presentato a Montecitorio. Secondo l’Udu ciò che va rimesso in discussione è proprio “tutta l’impostazione. Il bando è stato impostato in modo che partecipassero sostanzialmente soggetti privati che sono il 95% dei soggetti proponenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata