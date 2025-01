L'incontro il 31 gennaio alla fiera Klimahouse ed è inserito all’interno del progetto 'necessARIA' finanziato dal Ministero della salute, l'assessore Baldelli porterà l'esperienza della Regione Marche con la Vmc

La Regione Marche sarà protagonista ad un convegno di aggiornamento, confronto e dibattito sulla qualità dell’aria negli edifici scolastici e la ventilazione meccanica controllata (Vmc) ‘A scuola tira un’aria nuova: necessAria e tecnologia Vmc c per costruire il futuro in ambienti di qualità’ il 31 Gennaio a Bolzano, presso la Sala Tribulaun della Fiera Klimahouse. L’appuntamento è inserito all’interno del progetto necessAria finanziato dal Ministero della salute, nell’ambito del Piano nazionale complementare ‘Salute, ambiente, biodiversità, clima’ e sarà finalizzato a presentare gli stati di avanzamento del lavoro, con riferimento alle installazioni, al monitoraggio e all’indagine socio-economica riferita all’adozione della tecnologia Vmc. Introdurranno il dibattito Peter Brunner, assessore a Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, energia, sviluppo del territorio e sport – Provincia autonoma Bolzano – Alto Adige e Francesco Baldelli, assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della Regione Marche. La Regione Marche è stata coinvolta nel progetto mettendo a disposizione i dati provenienti dall’investimento di 10 milioni di euro per dotare 2.500 aule di impianti di Ventilazione meccanica controllata, con l’obiettivo di migliorare la salubrità degli ambienti scolastici attraverso il ricambio d’aria, a seguito delle problematiche emerse nel periodo pandemico.

