Gli studenti di tutta Italia incrociano le braccia e scendono in piazza al grido di “vogliamo potere” in occasione dello sciopero nazionale proclamato per oggi venerdì 15 novembre. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Unione degli Studenti: “Cambiamo insieme questo modello di scuola e riprendiamo in mano il nostro futuro”, ha scritto il movimento sul suo profilo Instagram.

Nei pressi del Castello Sforzesco a Milano, gli studenti si sono radunati per iniziare il corteo contro “La repressione di questo governo e le sue scelte politiche ed economiche a sostegno di Israele”, ha spiegato il sindacato studentesco.

