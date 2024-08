Il segretario generale della Uil Scuola Rua D’Aprile: "Porterà a un miglioramento significativo delle condizioni lavorative"

È stato sottoscritto oggi, all’Aran, in via definitiva, il CCNL 2019-21 per la dirigenza del settore istruzione e ricerca. “Un intervento necessario – osserva il segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile – che porterà a un miglioramento significativo delle condizioni lavorative dei dirigenti, spesso caricati di responsabilità che vanno oltre le proprie competenze”.

“Oltre all’aspetto economico, circa 200 euro di aumento lordo a regime a far data 1 gennaio 2021 – ricorda Rosa Cirillo, responsabile nazionale Uil Scuola Dirigenti Scolastici – sono stati fatti passi in avanti nel telelavoro, sul fronte disciplinare e sulle assenze per malattia”.

“Siamo soddisfatti, i dirigenti scolastici rappresentano una componente fondamentale della comunità educante. La nostra firma fa parte di un disegno complessivo che ci vedrà protagonisti nelle scelte strategiche sulla scuola e per la scuola presente e futura”, conclude D’Aprile.

