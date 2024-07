Così il titolare dell'Istruzione in un'intervista al Messaggero

Mentre le scuole, terminato il periodo classico di apertura annuale, si preparano ad attraversare l’estate, sono attese novità per la prossima annata. “Nelle linee guida del Ministero per il prossimo anno scolastico, con riferimento all’Educazione civica, che verranno emanate entro due settimane, verrà fortemente sconsigliato l’uso del cellulare in classe. Stiamo però valutando di inserire un vero e proprio divieto per elementari e medie. Parliamo sempre dell’uso del cellulare, non dei tablet, in classe e non a scuola”. Lo ha detto, in una intervista al Messaggero, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

