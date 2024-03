La prima cittadina Ivonne Cosciotti: "Per noi l'integrazione è una cosa ad ampio spettro"

Continua il dibattito sulla scuola di Pioltello, nel milanese, che ha deliberato un giorno di chiusura per la fine del Ramadan. Dopo che l’ufficio scolastico regionale della Lombardia ha decretato che ci sono state irregolarità nella delibera con cui il Consiglio d’istituto ha deciso la chiusura, ora a parlare è la sindaca della cittadina, Ivonne Cosciotti, che chiede alla politica di abbassare i toni e non farne una questione di religione ma invece di integrazione. “A Pioltello ci sono 80 etnie diverse. Io non la limiterei semplicemente al discorso islamico sì, islamico no. Noi abbiamo gente che arriva da tutto il mondo, e quindi per noi l’integrazione è una cosa proprio ad ampio spettro“, ha detto la prima cittadina ai microfoni di ‘Agorà’ su Rai3.

