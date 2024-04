Tra le possibilità, una disposizione per evitare di autorizzare assenze se non ci sono accordi tra Stato e confessioni. Valditara: "Al lavoro per regolamentare situazione che rischia di creare caos"

Dopo il caso della scuola chiusa per la festa di fine Ramadan a Pioltello nel Milanese, nel Consiglio dei Ministri del 9 aprile si è discusso il tema delle chiusure degli istituti per le feste religiose. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara avrebbe affrontato la questione spiegando di essere al lavoro per una soluzione: tra le possibilità, quella di una norma per evitare che le scuole autorizzino assenze legate a feste religiose a meno che non ci siano accordi tra lo Stato e le confessioni.

Valditara: “Al lavoro per regolamentare chiusure in festività non riconosciute”

“Nel corso del Consiglio dei Ministri è stato sollevato il tema della chiusura delle scuole per festività non riconosciute dallo Stato. Il ministero è al lavoro per una norma di buonsenso che regolamenti una situazione che rischia di creare conflittualità e caos”, ha confermato il ministro Valditara.

