Firmato un accordo tra Regione Campania, Università Federico II e Asl Napoli 1

Nuovi servizi di assistenza psicologica in Campania agli studenti universitari. Firmato nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia un protocollo d’intesa che prevede per gli studenti universitari il potenziamento dell’attuale servizio di counseling fornito dall’ateneo federiciano con l’incremento degli sportelli ascolto, e l’attuazione di percorsi e servizi di assistenza di natura psicologica in caso di necessità.

Firmatari la Regione Campania, l’Università Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e l’Asl Napoli 1. Presenti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Rettore della Federico II Matteo Lorito, il Direttore Generale del Policlinico Federico II Giuseppe Longo, il Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata