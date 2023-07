Il governatore della Campania: "Test sono barbarie"

La Regione Campania ha siglato un accordo con l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e l’Asl Napoli 1 per l’implementazione dei servizi di counseling che l’ateneo federiciano mette a disposizione dei suoi studenti. I servizi vanno da uno sportello di ascolto fino a un consulto psicologico qualora fosse ritenuto necessario. Un provvedimento che si aggiunge all’istituzione dello psicologo di base che la Regione Campania ha ratificato tramite un protocollo con l’ordine degli psicologi della Campania. A margine della conferenza stampa il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, è intervenuto sul tema del numero chiuso alla facoltà di medicina “Faremo di tutto per eliminarlo – ha affermato De Luca – i test sono una barbarie, una vergogna che spinge le famiglie a spendere anche 5mila euro per consentire ai propri figli di prepararsi ai test”.

