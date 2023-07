I debiti scolastici vanno recuperati entro il 31 agosto. Nella circolare del 13 giugno nel contesto del ‘Piano di semplificazione per la scuola’ i dirigenti scolastici vengono informati delle nuove scadenze per inviare i dati relativi agli esiti finali degli studenti: per gli studenti “con giudizio sospeso” le nuove date per la comunicazione degli esiti sono tra il 16 e il 31 agosto.

Il termine era già contemplato dal decreto firmato nel 2007 dall’allora ministro Giuseppe Fioroni, con il quale venivano introdotte nuove modalità tra cui appunto la verifica finale entro il 31 agosto e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico, tempi però non sempre rispettati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata