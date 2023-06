Il ministro dell’Istruzione e del Merito dopo il caso di Rovigo: "Ho mandato un'ispezione per il caso del 9 in condotta a ragazzo che ha sparato pallini"

“Interverremo anche sul voto di condotta”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, all’evento ‘Futuro Direzione Nord’ in corso alla Fondazione Stelline a Milano. “Il caso di Rovigo – ha spiegato Valditara – mi ha lasciato perplesso: ho mandato un’ispezione per capire come sia stato possibile che un ragazzo che aveva sparato dei pallini contro un’insegnante abbia potuto prendere 9 in condotta”.

Dunque, “vogliamo capire anche qui se ci sono margini di manovra che il ministero può avere. A breve gli ispettori faranno una relazione, ma non basta mandare gli ispettori: interverremo anche sul voto di condotta. Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all’interno dell’intero anno scolastico, del voto di condotta”, ha concluso.

Riforma dell’istruzione tecnico-professionale

“Una grande riforma dell’istruzione tecnico-professionale è quello che ci serve per dare una chance a tanti ragazzi, perché quando leggo i dati di Unioncamere di 1,2 milioni posti di lavoro che non vengono coperti per mancanza di qualifiche corrispondenti dico che è un crimine e un delitto nei confronti di per 1.2 milioni di ragazzi che non riescono a trovare lavoro e dall’altra parte anche nei confronti del mondo dell’impresa perché perde competitività”, ha detto Valditara, annunciando che “fra non molto vareremo una riforma importante in questo settore”. “Una delle svolte decisive che stiamo cercando di mettere in campo è far sì che l’istruzione tecnico-professionale diventi un canale formativo di serie A”, ha spiegato Valditara. “Mi sono confrontato con Regioni, sindacati, parti sociali e associazioni di categoria: stiamo costruendo un consenso trasversale molto ampio. A parte qualche posizione estrema critica, il consenso è traversale geograficamente e in alcuni casi anche politicamente”, ha aggiunto.

