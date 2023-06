Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: "Un messaggio diseducativo"

Sono stati promossi i due studenti che, nello scorso ottobre, colpirono una professoressa dell’Itis ‘Viola Marchesini’ di Rovigo con dei pallini sparati con una pistola ad aria compressa. Secondo quanto riporta il Corriere del veneto uno dei ragazzi avrebbe preso 9 in condotta. La vittima dell’episodio, la professoressa Maria Cristina Finatti, 61 anni, docente di Scienze, sarebbe pronta a mandare una lettera al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il filmato della professoressa colpita era diventato virale.

Valditara: “9 in condotta a studente messaggio diseducativo”

“Rispetto l’autonomia di ogni scuola, tuttavia la scelta di dare 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso, anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. La scuola è presidio imprescindibile di educazione al rispetto. Ho chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione”. Così su Twitter il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in merito alla promozione con 9 in condotta del ragazzo che negli scorsi mesi aveva sparato a una professoressa con una pistola ad aria compressa a Rovigo. “La scuola – aggiunga è presidio imprescindibile di educazione al rispetto. Ho chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione“.

