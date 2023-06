Un brano di Seneca per il liceo classico, un problema con le funzioni allo scientifico

I maturandi hanno affrontato la seconda prova all’esame di maturità: un brano di Seneca per il liceo classico, un problema con le funzioni allo scientifico ed economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”. Un testo non semplice di Seneca e delle funzioni “tutto sommato fattibili”, raccontano gli studenti del Liceo Mamiani di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata