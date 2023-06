Da Matematica a Latino, impegnati oltre 530mila studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori

È il giorno della seconda prova scritta degli esami di Maturità 2023 per 536.008 studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, che alle 8.30 conosceranno i contenuti delle ‘buste’. La seconda prova, a differenza del tema di italiano, è diversa in base all’indirizzo di studi: Latino al Classico, Matematica per i licei scientifici, Economia aziendale per gli istituti tecnici, progettazione di impianti e costruzioni per l’indirizzo Geometra; disegno e organizzazione industriale per gli indirizzi di meccanica; tecniche di navigazione e costruzione di un mezzo per gli istituti di trasporti e logistica. Gli studenti dei licei artistici avranno tre giorni di tempo per finire l’elaborato e potranno lavorarci per 6 ore al giorno (consegna lunedì 26 giugno); gli studenti del liceo musicale e coreutico, che potranno concludere il progetto in due giorni.

Brano di Seneca al Classico per versione Latino

È un brano di Seneca dal titolo ‘Chi è saggio non segue il volgo’ quello scelto per la seconda prova scritta dell’esame di stato per i licei classici. Il brano, secondo quanto riporta Skuola.net, è tratto da ‘Lettere morali a Lucilio’. Gli studenti hanno a disposizione 6 ore per svolgere la prova. Oltre alla tradizione, ai ragazzi viene chiesta l’analisi linguistica e stilistica del brano.

Studio funzione problemi di matematica allo scientifico

I problemi di matematica al liceo scientifico riguardano lo studio di una funzione sono il contenuto della seconda prova scritta dell’esame di Stato. Secondo quanto riporta Skuola.net, non risultano elementi che rimandano alla vita quotidiana, cosa che invece caratterizzò le tracce di matematica invece negli ultimi anni prima del Covid. I ragazzi dei licei scientifici hanno a disposizione 6 ore di tempo per risolvere il problema che è stato scelto dal Ministero dell’Istruzione e del merito come seconda prova scritta dell’esame di Maturità.

