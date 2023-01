Presenti la ministra Anna Maria Bernini e il sindaco Gaetano Manfredi

Inaugurato a Napoli il nuovo anno accademico dell’Università Suor Orsola Benincasa. Presenti all’evento anche la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi. Tra le novità introdotte quest’anno anche un nuovo corso in “Digital Humanities”. “Senza dubbio è il percorso formativo del futuro e devo dire che il Suor Orsola Benincasa ha dimostrato di essere al passo con i tempi, adesso scienze e scienze umane sono parte di uno stesso pacchetto formativo che deve essere sempre più diffuso e sempre più conoscibile”, ha detto la ministra. “Una nuova sfida che crea crescita economica, ma anche nuove opportunità di lavoro e nuovi profili di lavoro che sono molto interessanti soprattutto in una città come Napoli che mette insieme una grande competenza tecnologica con una grandissima tradizione umanistica”, ha invece detto il primo cittadino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata