Il rettore Andrea Prencipe: "Educare studenti e studentesse alla diversità culturale"

Innovazione, internazionalizzazione, inclusione e imprenditorialità, sono le parole d’ordine con cui l’università Luiss “Guido Carli” ha inaugurato oggi il nuovo anno accademico, nell’aula magna del campus di viale Pola. “Le sfide continueranno ad essere quelle di educare i nostri studenti e le nostre studentesse alla diversità culturale per gestire le complesse sfide geopolitiche”, ha spiegato il Rettore, Andrea Prencipe: “Continueremo a investire in maniera importante, perché innovazione significa anche internazionalizzazione e attenzione alla diversità, creare nuove modalità di interazione con le comunità”. Nel corso della cerimonia è stato inoltre conferito il dottorato Honoris Causa in Management a Ornella Barra, Chief Operating Officer – International di Walgreens Boots Alliance.

